appresi conosciuti

Aggettivo

saputo m sing

di persona che crede di sapere tutto

Sostantivo

saputo m sing (pl.: sapuri)

persona che crede di sapere tutto non fare il saputo !

Voce verbale

saputo

participio passato di sapere

Sillabazione

sa | pù | to

Pronuncia

IPA: /sa'puto/

Etimologia / Derivazione

deriva da sapere

Sinonimi

( spregiativo ) saccente, saputello, presuntuoso, pedante

saccente, saputello, presuntuoso, pedante conosciuto, noto, risaputo, notorio, palese, manifesto

( spregiativo ) sentenzioso, petulante

sentenzioso, petulante sapientone, sputasentenze

Contrari

( spregiativo ) semplice, ingenuo

semplice, ingenuo sconosciuto, anonimo, ignoto

(spregiativo) modesto, umile

Parole derivate

risaputo

Alterati