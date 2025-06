C è anche quello di seppia nei cruciverba: la soluzione è Osso

Home / Soluzioni Cruciverba / C è anche quello di seppia

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'C è anche quello di seppia' è 'Osso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OSSO

Curiosità e Significato... La soluzione Osso di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Osso per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Osso? L'osso è la parte dura e resistente dello scheletro degli esseri viventi, fondamentali per il sostegno e il movimento. Nella cucina italiana, si dice che c’è anche quello di seppia, riferendosi alla struttura rigida di questa creatura marina. In generale, l’osso rappresenta forza e stabilità, elementi indispensabili per il corpo e la vita quotidiana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:È simile alla seppiaQuello di seppia viene usato in cucinaCè anche quello di seppiaMollusco simile alla seppiaLa testa della seppia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "C è anche quello di seppia"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

O Otranto

S Savona

S Savona

O Otranto

A A D I F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FAIDA" FAIDA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.