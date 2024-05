La Soluzione ♚ Acerrimo antagonista di Topolino La soluzione di 18 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PIETRO GAMBADILEGNO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Acerrimo antagonista di Topolino. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Acerrimo antagonista di topolino: Pietro Gambadilegno (Pete, chiamato anche Peg Leg Pete, Big Bad Pete, Black Pete o GS) è un personaggio immaginario dei fumetti e dei cartoni animati creato nel 1925 da Walt Disney e Ub Iwerks. È un personaggio della Walt Disney Company e spesso appare come arci-nemico e antagonista principale di Topolino; è il più antico personaggio Disney ancora utilizzato, avendo debuttato nel 1925, tre anni prima di Topolino, nel cartone animato Alice Solves the Puzzle. È apparso come protagonista o comprimario in centinaia di storie a fumetti realizzate in vari paesi del mondo, e in più di 40 cortometraggi animati tra il 1925 e il 1954.

