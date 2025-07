Vi vivono leoni e ghepardi nei cruciverba: la soluzione è Savana

SAVANA

Curiosità e Significato di Savana

Non fermarti alla soluzione! Conosci Savana più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Savana.

Perché la soluzione è Savana? La savana è un vasto bioma africano caratterizzato da ampie pianure e vegetazione rada, popolata da animali selvaggi come leoni e ghepardi. È il luogo ideale per questi predatori, che trovano spazio e prede tra l’erba alta e gli alberi sparsi. La savana rappresenta un ecosistema unico, simbolo di libertà e natura incontaminata, dove la vita si svolge in equilibrio tra predatori e prede.

Come si scrive la soluzione Savana

Se "Vi vivono leoni e ghepardi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

A Ancona

V Venezia

A Ancona

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E C S A P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PESCA" PESCA

