Una stella dello Scorpione

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una stella dello Scorpione' è 'Antares'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANTARES

Come completare la definizione Definizione: Una stella dello Scorpione

Una stella dello Scorpione Risposta: ANTARES

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: A______

A______ Inizia con: A

A Finisce con: S

Definizione: "Una stella dello Scorpione". Risposta: ANTARES. Lunghezza: 7 lettere. Schema utile: A______.

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Perché la soluzione è Antares? Antares è una stella dello Scorpione, tra le più luminose del cielo notturno e facilmente riconoscibile grazie alla sua tonalità rossastra. La sua posizione nel cuore della costellazione la rende un punto di riferimento per gli astronomi e gli appassionati di astronomia. La sua luce, che impiega diversi anni per raggiungere la Terra, proviene da una gigante rossa, una fase avanzata della vita stellare. Antares è anche nota come la

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una stella dello Scorpione". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Nei cruciverba, 'Una stella dello Scorpione' si risolve con Antares

La soluzione associata alla definizione "Una stella dello Scorpione" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una stella dello Scorpione" conferma che la soluzione 'Antares' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Schemi utili per Antares

Schema parole: 7

La soluzione inizia con A

La soluzione finisce con S

Schema iniziale: A______

Schema finale: ___ARES

Le 7 lettere della soluzione Antares

A Ancona N Napoli T Torino A Ancona R Roma E Empoli S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una stella dello Scorpione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Antares' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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