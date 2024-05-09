Una profonda fenditura

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una profonda fenditura' è 'Crepaccio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CREPACCIO

Perché la soluzione è Crepaccio? Il crepaccio è una grande fenditura che si forma nella superficie di una roccia o di un ghiaccio, spesso dovuta a processi naturali come il gelo-disgelo o il movimento tettonico. Questa apertura rappresenta uno spacco profondo che può estendersi per diversi metri, creando un'interruzione netta nella continuità del materiale. La sua presenza può indicare instabilità o tensione all’interno della formazione geologica, attirando l’attenzione di escursionisti e geologi. La comprensione della sua natura aiuta a valutare i rischi ambientali e sismici.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una profonda fenditura". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Una profonda fenditura nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Crepaccio

La definizione "Una profonda fenditura" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una profonda fenditura" conferma che la soluzione 'Crepaccio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Crepaccio

C Como R Roma E Empoli P Padova A Ancona C Como C Como I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una profonda fenditura" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Crepaccio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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