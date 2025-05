Una meta turistica indonesiana nei cruciverba: la soluzione è Bali

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Una meta turistica indonesiana' è 'Bali'.

BALI

Curiosità e Significato di "Bali"

La parola Bali è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba.

Bali è un'isola indonesiana famosa per le sue splendide spiagge, la cultura vibrante e i templi storici. Meta ambita per turisti, offre una combinazione unica di bellezze naturali, tra risaie e vulcani, e esperienze spirituali, come la meditazione e le cerimonie balinesi. La sua vivace vita notturna e la cucina locale ne fanno un luogo affascinante da visitare.

