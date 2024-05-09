Una lunghissima fase della storia della Terra

Home / Soluzioni Cruciverba / Una lunghissima fase della storia della Terra

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Una lunghissima fase della storia della Terra' è 'Era'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ERA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una lunghissima fase della storia della Terra" corrisponde a una soluzione formata da 3 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una lunghissima fase della storia della Terra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Una lunghissima fase della storia della Terra nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Era

La definizione "Una lunghissima fase della storia della Terra" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una lunghissima fase della storia della Terra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 3 lettere della soluzione Era:

E Empoli R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una lunghissima fase della storia della Terra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Così iniziano moltissime fiabeUn epoca che non è piùUna fu quella UronianaUnità geocronologica della storia della TerraL era attuale nella storia della TerraUn freddissimo periodo nella storia della TerraLunghissima auto molto scenografica fraMacchina per movimento terra