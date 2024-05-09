Torvi come gli sguardi

Home / Soluzioni Cruciverba / Torvi come gli sguardi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Torvi come gli sguardi' è 'Biechi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BIECHI

Perché la soluzione è Biechi? I bianchi sono persone che spesso vengono associate a uno sguardo torvo, poiché la loro espressione può sembrare severa o impassibile. Questa caratteristica visiva può creare un’impressione di freddezza o distanza emotiva, anche quando non è intenzionale. La mancanza di espressività nel volto contribuisce a rafforzare questa percezione, rendendo difficile leggere le emozioni o i pensieri nascosti. Di conseguenza, i bianchi con sguardi torvi spesso suscitano mistero o rispetto, senza che siano necessari altri segnali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Torvi come gli sguardi". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Torvi come gli sguardi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Biechi

In presenza della definizione "Torvi come gli sguardi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Torvi come gli sguardi" conferma che la soluzione 'Biechi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Biechi

B Bologna I Imola E Empoli C Como H Hotel I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Torvi come gli sguardi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Biechi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Obliquamente torviMinaccioso come certi sguardiEra di sguardi in una canzone di Paola TurciTorvi e tristiTorvo come certi sguardiMinacciosi torvi