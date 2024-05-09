Tante quante le streghe nel Macbeth di William Shakespeare

Sara Verdi | 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Tante quante le streghe nel Macbeth di William Shakespeare' è 'Tre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRE

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tante quante le streghe nel Macbeth di William Shakespeare". La risposta di 3 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Tante quante le streghe nel Macbeth di William Shakespeare nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Tre

Se la definizione "Tante quante le streghe nel Macbeth di William Shakespeare" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tante quante le streghe nel Macbeth di William Shakespeare" conferma che la soluzione 'Tre' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 3 lettere della soluzione Tre

T Torino
R Roma
E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tante quante le streghe nel Macbeth di William Shakespeare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tre' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: I posti che posson esser secchiLa favola col lupo che soffia sulle caseSi dice che non ci sia due senzaTante quante le streghe nel Macbeth di ShakespeareInsieme a Troilo nell opera di William ShakespeareUn re che ci ricorda William ShakespeareUno dei drammi più famosi di William ShakespeareUna commedia di William Shakespeare

S E L M E H S O