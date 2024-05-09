Sistema di scrittura tattile con punti in rilievo nei cruciverba: la soluzione è Braille
BRAILLE
Come si scrive la soluzione Braille
B Bologna
R Roma
A Ancona
I Imola
L Livorno
L Livorno
E Empoli
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
