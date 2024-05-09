Religioso di Pietrelcina divenuto santo nel 2002
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SOLUZIONE: PADRE PIO
Perché la soluzione è Padre Pio? Padre Pio è stato un religioso originario di Pietrelcina, noto per la sua profonda spiritualità e le sue stimmate che gli conferivano un aspetto di grande sacralità. La sua vita dedicata alla preghiera, alla misericordia e ai miracoli ha attratto numerosi fedeli, portandolo alla canonizzazione nel 2002. La sua figura rappresenta un punto di riferimento per molti credenti che cercano conforto e ispirazione nella fede. La sua presenza continua a essere simbolo di devozione e speranza.
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Religioso di Pietrelcina divenuto santo nel 2002 nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Padre Pio
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Le 8 lettere della soluzione Padre Pio
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