Religioso di Pietrelcina divenuto santo nel 2002

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SOLUZIONE: PADRE PIO

Perché la soluzione è Padre Pio? Padre Pio è stato un religioso originario di Pietrelcina, noto per la sua profonda spiritualità e le sue stimmate che gli conferivano un aspetto di grande sacralità. La sua vita dedicata alla preghiera, alla misericordia e ai miracoli ha attratto numerosi fedeli, portandolo alla canonizzazione nel 2002. La sua figura rappresenta un punto di riferimento per molti credenti che cercano conforto e ispirazione nella fede. La sua presenza continua a essere simbolo di devozione e speranza.

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Religioso di Pietrelcina divenuto santo nel 2002 nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Padre Pio

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Le 8 lettere della soluzione Padre Pio

P Padova A Ancona D Domodossola R Roma E Empoli P Padova I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Religioso di Pietrelcina divenuto santo nel 2002" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

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