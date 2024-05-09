Lo può essere la cittadinanza

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo può essere la cittadinanza

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo può essere la cittadinanza' è 'Onoraria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ONORARIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo può essere la cittadinanza" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo può essere la cittadinanza". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Onoraria? Può rappresentare un riconoscimento speciale assegnato a chi ha dato un contributo significativo alla comunità o alla società. Questo titolo viene concesso per onorare il merito e il valore dimostrato, spesso senza l’obbligo di residenza o nascita nel luogo di assegnazione. È un modo per esprimere rispetto e gratitudine verso persone che si sono distinte per le loro azioni. La cittadinanza può essere conferita anche in forma onoraria per celebrare l’impegno e il valore umanitario.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lo può essere la cittadinanza nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Onoraria

Per risolvere la definizione "Lo può essere la cittadinanza", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo può essere la cittadinanza" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Onoraria:

O Otranto N Napoli O Otranto R Roma A Ancona R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo può essere la cittadinanza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Tipo di caricaUna prestigiosa onorificenza concessa dal sindacoVeniva innalzata a Roma per commemorare imprese di grandi imperatoriLo è il bene che può essere cedutoLo può essere la corrente elettricaLo è qualcosa che può essere vistoLo storico fuoristrada che può essere Wrangler o RenegadeLo si può essere anche solo di spirito