Proroghe sospensioni nei cruciverba: la soluzione è Moratorie

Home / Soluzioni Cruciverba / Proroghe sospensioni

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Proroghe sospensioni' è 'Moratorie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MORATORIE

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Moratorie, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Moratorie? Le moratorie sono pause o sospensioni temporanee di obblighi, come pagamenti o scadenze, concesse per alleviare difficoltà finanziarie o amministrative. Spesso utilizzate in ambito economico o legale, permettono a imprese e cittadini di posticipare pagamenti o adempimenti senza incorrere in sanzioni. In parole semplici, sono strumenti utili per gestire periodi di crisi o incertezza, offrendo respiro e flessibilità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Proroghe dilazioniBrevi sospensioniOrgano meccanico fissato alle sospensioni posteriori delle automobili per migliorarne la stabilità

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Proroghe sospensioni" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

O Otranto

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

E Empoli

S D A N A R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DARSENA" DARSENA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.