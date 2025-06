Prato tenuto sempre allagato nei cruciverba: la soluzione è Marcita

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Prato tenuto sempre allagato' è 'Marcita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARCITA

Curiosità e Significato di "Marcita"

Hai risolto il cruciverba con Marcita? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Marcita.

Perché la soluzione è Marcita? La marcita è un tipo di terreno agricolo che viene mantenuto costantemente inondato d'acqua, creando un ambiente umido ideale per la crescita di alcune piante. Questa pratica è particolarmente comune in zone dove si coltivano foraggi e piante erbacee, poiché l'acqua aiuta a nutrire il suolo e favorisce una vegetazione lussureggiante. Gli agricoltori utilizzano la marcita per ottenere raccolti abbondanti e di alta qualità, sfruttando al massimo le risorse idric

Come si scrive la soluzione Marcita

Non riesci a risolvere la definizione "Prato tenuto sempre allagato"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

A Ancona

R Roma

C Como

I Imola

T Torino

A Ancona

