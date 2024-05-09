Porto dell Algeria

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Porto dell Algeria' è 'Orano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORANO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Porto dell Algeria" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Porto dell Algeria". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Orano? Orano è una città situata lungo le coste dell'Algeria, conosciuta per il suo importante porto. Questo snodo marittimo svolge un ruolo fondamentale nel commercio e nelle attività industriali della regione. La sua posizione strategica permette collegamenti efficaci con altre parti del mondo, favorendo lo sviluppo economico locale. Orano rappresenta un punto di riferimento per il trasporto marittimo e contribuisce alla crescita del Paese grazie alla sua attività portuale.

Porto dell Algeria nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Orano

Se la definizione "Porto dell Algeria" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Porto dell Algeria" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Orano:

O Otranto R Roma A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Porto dell Algeria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

