Pesci dai temibili denti nei cruciverba: la soluzione è Murene

Sara Verdi | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pesci dai temibili denti' è 'Murene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MURENE

Curiosità e Significato di Murene

Non fermarti alla soluzione! Conosci Murene più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Murene.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Piccoli pesci con denti affilatiPesci cartilaginei con più file di dentiPachiderma dai temibili dentiGrossi pesci dai denti micidialiPesci di lago simili alla trote

