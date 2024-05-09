Negli angoli dei biliardi

Home / Soluzioni Cruciverba / Negli angoli dei biliardi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Negli angoli dei biliardi' è 'Buche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BUCHE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Negli angoli dei biliardi" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Negli angoli dei biliardi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Buche? Le piccole aperture si trovano negli angoli del tavolo da biliardo e sono utili per far rimbalzare le palle o inserirle nelle tasche. Questi fori permettono di giocare con maggiore strategia e divertimento, creando percorsi diversi per le palle durante la partita. La loro presenza è fondamentale per il funzionamento e la giocabilità del gioco.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Negli angoli dei biliardi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Buche

Se la definizione "Negli angoli dei biliardi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Negli angoli dei biliardi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Buche:

B Bologna U Udine C Como H Hotel E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Negli angoli dei biliardi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: I 18 traguardi del giocatore di golfAgli angoli dei biliardiTipo di angoli la cuí somma dà 90Asticciola per misurare gli angoliIl poligono con il minor numero d angoliFigura geometrica piana con angoli