Vi nacque Tommaseo

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vi nacque Tommaseo' è 'Sebenico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SEBENICO

Perché la soluzione è Sebenico? Sebenico è una città storica situata lungo la costa adriatica, nota per il suo patrimonio culturale e architettonico. La sua storia si intreccia con diverse dominazioni, lasciando testimonianze evidenti nel centro antico e nelle strutture portuali. La presenza di monumenti e mura medievali riflette un passato ricco di eventi significativi. La città ha svolto un ruolo importante come porto commerciale e punto di scambio tra diverse civiltà. La sua posizione strategica ne ha favorito lo sviluppo nel corso dei secoli.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi nacque Tommaseo". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Vi nacque Tommaseo nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Sebenico

Questa pagina è dedicata alla definizione "Vi nacque Tommaseo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi nacque Tommaseo" conferma che la soluzione 'Sebenico' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Sebenico

S Savona E Empoli B Bologna E Empoli N Napoli I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi nacque Tommaseo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sebenico' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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