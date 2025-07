Molti vivono a Toronto nei cruciverba: la soluzione è Canadesi

Home / Soluzioni Cruciverba / Molti vivono a Toronto

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Molti vivono a Toronto' è 'Canadesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANADESI

Curiosità e Significato di Canadesi

Approfondisci la parola di 8 lettere Canadesi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Canadesi? I canadesi sono le persone che vivono in Canada, un grande paese del Nord America noto per la sua natura selvaggia e le città moderne. Il termine si riferisce sia ai cittadini nati in Canada sia a quelli che hanno ottenuto la cittadinanza. Conosciuti per la loro cordialità e diversità culturale, i canadesi rappresentano una comunità accogliente e multietnica, simbolo di convivenza pacifica e rispetto reciproco.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Molti vivono a Port-au-PrinceMolti abitanti della sua provincia vivono in LunigianaMolti vivono ad AmsterdamMolti vivono a LuganoMolti vivono ad Asmara

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Canadesi

Stai cercando la risposta alla definizione "Molti vivono a Toronto"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

N Napoli

A Ancona

D Domodossola

E Empoli

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I P V F A A I V A O R L T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALFA PRIVATIVO" ALFA PRIVATIVO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.