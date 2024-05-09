Il metallo con simbolo Nb

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il metallo con simbolo Nb' è 'Niobio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NIOBIO

Perché la soluzione è Niobio? Il nioBio è un metallo di colore grigio argentato, noto per la sua elevata resistenza alla corrosione e alle alte temperature. Appartenente alla famiglia dei metalli di transizione, viene spesso utilizzato in leghe speciali e in applicazioni elettroniche grazie alle sue proprietà chimiche e fisiche. La sua capacità di mantenere stabilità in ambienti aggressivi lo rende un materiale prezioso in ambito industriale. La presenza di nioBio nelle leghe aumenta la loro durezza e durata nel tempo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il metallo con simbolo Nb". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Il metallo con simbolo Nb nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Niobio

La soluzione associata alla definizione "Il metallo con simbolo Nb" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il metallo con simbolo Nb" conferma che la soluzione 'Niobio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Niobio

N Napoli I Imola O Otranto B Bologna I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il metallo con simbolo Nb" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Niobio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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