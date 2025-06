La materia con seni e coseni nei cruciverba: la soluzione è Trigonometria

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'La materia con seni e coseni' è 'Trigonometria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRIGONOMETRIA

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 13 lettere Trigonometria, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Trigonometria? La trigonometria è una branca della matematica che studia le relazioni tra gli angoli e i lati dei triangoli. Utilizza funzioni come seni e coseni per calcolare misure sconosciute, trovando applicazioni in ingegneria, architettura e scienze. È fondamentale per comprendere e modellare fenomeni che coinvolgono onde, rotazioni e spostamenti nello spazio. Conoscere la trigonometria apre le porte a molte discipline tecniche e scientifiche.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Mutano seni in coseniLa branca della matematica con i seni e i coseniMateria prima per barattoli

T Torino

R Roma

I Imola

G Genova

O Otranto

N Napoli

O Otranto

M Milano

E Empoli

T Torino

R Roma

I Imola

A Ancona

O O T O I M R N Mostra soluzione



