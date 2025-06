La mantiene l impassibile nei cruciverba: la soluzione è Calma

Home / Soluzioni Cruciverba / La mantiene l impassibile

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La mantiene l impassibile' è 'Calma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CALMA

Curiosità e Significato di Calma

Approfondisci la parola di 5 lettere Calma: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Calma? La parola calma indica uno stato di serenità e tranquillità interiore, anche di fronte a situazioni stressanti o impreviste. È quella qualità che permette di mantenere la compostezza senza lasciarsi travolgere dall’ansia o dall’agitazione. In molte circostanze, la calma aiuta a prendere decisioni più lucide e ponderate, rendendo possibile affrontare le sfide con equilibrio e sicurezza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si mantiene a sangue freddoTranquillità quieteLa perde chi si agitaImpassibile alle avversitàNon lo perde l impassibileSi mantiene manovrando il timone

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Calma

Stai cercando la risposta alla definizione "La mantiene l impassibile"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

L Livorno

M Milano

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R T E A I R T O T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRATTORIE" TRATTORIE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.