Lucertole senza coda

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lucertole senza coda' è 'Lucertol'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LUCERTOL

Perché la soluzione è Lucertol? La parola LUCERTOL si riferisce a un rettile che, in seguito a una predazione o incidente, perde la coda e ne cresce una nuova. Questo animale è conosciuto per la capacità di rigenerare la coda, caratteristica tipica delle lucertole. La presenza di questa voce indica appunto un esempio di lucertola che ha subito questa perdita e rigenerazione, rendendo il termine strettamente collegato alla sua condizione fisica. In natura, questa capacità rappresenta un meccanismo di sopravvivenza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lucertole senza coda". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Lucertole senza coda nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Lucertol

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lucertole senza coda" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lucertole senza coda" conferma che la soluzione 'Lucertol' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Lucertol

L Livorno U Udine C Como E Empoli R Roma T Torino O Otranto L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lucertole senza coda" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lucertol' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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