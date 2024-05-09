I legionari di prima linea

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I legionari di prima linea' è 'Astati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASTATI

Perché la soluzione è Astati? Gli astati sono i legionari di prima linea, coloro che occupano le posizioni più avanzate durante le battaglie militari. Sono addestrati per affrontare i pericoli più immediati e spesso rappresentano la prima barriera tra il nemico e le forze di sbarco. La loro presenza è fondamentale per la strategia militare, poiché garantiscono una difesa immediata e un attacco rapido in caso di opportunità. La loro disciplina e coraggio sono essenziali per il successo delle operazioni belliche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I legionari di prima linea". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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I legionari di prima linea nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Astati

La definizione "I legionari di prima linea" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I legionari di prima linea" conferma che la soluzione 'Astati' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Astati

A Ancona S Savona T Torino A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I legionari di prima linea" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Astati' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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