La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L isola con La Valletta' è 'Malta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MALTA

Perché la soluzione è Malta? MALTA è un arcipelago nel Mediterraneo famoso per le sue isole, tra cui La Valletta, capitale storica e culturale. Il nome richiama questa destinazione amata per le sue spiagge, monumenti e il clima mite. Un vero gioiello europeo che combina storia millenaria con modernità, ideale per una vacanza all'insegna di relax e scoperta.

M Milano

A Ancona

L Livorno

T Torino

A Ancona

