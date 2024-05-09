L isola con L Avana

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L isola con L Avana' è 'Cuba'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CUBA

Perché la soluzione è Cuba? Cuba è un paese insulare situato nei Caraibi, noto per la sua cultura vibrante, musica e spiagge paradisiache. La capitale, L'Avana, si trova su un'isola che rappresenta il cuore dell'identità cubana. Questo territorio offre un mix di tradizione e modernità, attirando visitatori da tutto il mondo. La sua posizione strategica e il patrimonio storico la rendono una destinazione unica per scoprire la storia e le bellezze naturali della regione.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L isola con L Avana" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L isola con L Avana". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

La soluzione associata alla definizione "L isola con L Avana" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L isola con L Avana" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Cuba:

C Como U Udine B Bologna A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L isola con L Avana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

