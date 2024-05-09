È guidata da un vescovo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È guidata da un vescovo' è 'Diocesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIOCESI

Perché la soluzione è Diocesi? Una diocesi rappresenta un'area geografica della Chiesa cattolica affidata alla cura di un vescovo. Questo ambito ecclesiastico comprende chiese, parrocchie e comunità religiose che collaborano sotto la guida del pastore spirituale. La diocesi svolge un ruolo fondamentale nel coordinare le attività religiose, educative e sociali, mantenendo unità tra le diverse realtà locali. La presenza di un vescovo garantisce l'armonia e l'ordine nella gestione delle pratiche e delle celebrazioni religiose.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È guidata da un vescovo". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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È guidata da un vescovo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Diocesi

Per risolvere la definizione "È guidata da un vescovo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È guidata da un vescovo" conferma che la soluzione 'Diocesi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Diocesi

D Domodossola I Imola O Otranto C Como E Empoli S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È guidata da un vescovo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Diocesi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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