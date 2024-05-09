Gli Americani a Kingston

Sara Verdi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Gli Americani a Kingston' è 'Giamaicani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GIAMAICANI

Perchè la soluzione è Giamaicani? Gli Americani a Kingston sono spesso accolti con curiosità dai giamaicani, che condividono culture e tradizioni. La presenza di americani arricchisce il tessuto sociale della città, creando scambi interessanti e momenti di incontro tra diverse realtà. La convivenza si basa su rispetto e apertura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Gli Americani a Kingston nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Giamaicani

Quando la definizione "Gli Americani a Kingston" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Giamaicani'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Gli Americani a Kingston
  • Risposta: GIAMAICANI
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: G_________
  • Inizia con: G
  • Finisce con: I

Le 10 lettere della soluzione

G Genova
I Imola
A Ancona
M Milano
A Ancona
I Imola
C Como
A Ancona
N Napoli
I Imola

La soluzione 'Giamaicani' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gli Americani a Kingston". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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