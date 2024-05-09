Gli Americani a Kingston
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SOLUZIONE: GIAMAICANI
Perchè la soluzione è Giamaicani? Gli Americani a Kingston sono spesso accolti con curiosità dai giamaicani, che condividono culture e tradizioni. La presenza di americani arricchisce il tessuto sociale della città, creando scambi interessanti e momenti di incontro tra diverse realtà. La convivenza si basa su rispetto e apertura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Gli Americani a Kingston nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Giamaicani
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Gli Americani a Kingston
- Risposta: GIAMAICANI
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: G_________
- Inizia con: G
- Finisce con: I
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Giamaicani' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gli Americani a Kingston". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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