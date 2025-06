Giardino con vetrate nei cruciverba: la soluzione è Serra

SERRA

Curiosità e Significato di "Serra"

La parola Serra è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Serra.

Perché la soluzione è Serra? Una serra è un edificio o una struttura dotata di grandi vetrate, progettata per creare un ambiente luminoso e caldo. Ideale per coltivare piante o semplicemente godersi la luce naturale anche nei mesi più freddi, la serra porta il contatto con la natura direttamente in casa o nel giardino. È un angolo di verde protetto e accogliente, che arricchisce ogni spazio.

Come si scrive la soluzione Serra

Se ti sei imbattuto nella definizione "Giardino con vetrate", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

E Empoli

R Roma

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C A D I A E M C A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ACCADEMIA" ACCADEMIA

