Il formaggio grattugiato nei cruciverba: la soluzione è Grana

Home / Soluzioni Cruciverba / Il formaggio grattugiato

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il formaggio grattugiato' è 'Grana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRANA

Curiosità e Significato di "Grana"

Hai risolto il cruciverba con Grana? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Grana.

Perché la soluzione è Grana? Il grana è un formaggio italiano a pasta dura, noto per il suo sapore intenso e aromatico. È prodotto principalmente in Lombardia e Piemonte, ed è usato sia grattugiato che in pezzi per insaporire piatti come pasta, risotti e zuppe. La sua versatilità e qualità lo rendono uno degli ingredienti più apprezzati della cucina italiana, perfetto per arricchire ogni pietanza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un formaggio a pasta duraMinirebus 14 = 5Un cacio per i maccheroniVivanda preparata con il formaggio grattugiatoUn formaggio ottimo da grigliareUn formaggio tenero

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Grana

Hai davanti la definizione "Il formaggio grattugiato" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

R Roma

A Ancona

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I T E L B T M I A P E A M N O T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IMPATTO AMBIENTALE" IMPATTO AMBIENTALE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.