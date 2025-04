Follemente assurdo - Soluzione Cruciverba: Pazzesco

PAZZESCO

Lo sapevi che? Pinky: Pinky è una serie di fumetti creata da Massimo Mattioli, apparsa per la prima volta nel 1973 su Il Giornalino e pubblicata ininterrottamente fino al 2014. Le storie ed il suo mondo sono di tono umoristico e vanno dall'avventuroso al surreale e al demenziale. È dal substrato di follia e gusto dell'assurdo di Pinky che prenderanno vita i lavori più maturi di Mattioli, realizzati per la rivista Cannibale e successivamente Frigidaire: Joe Galaxy e Squeak the Mouse, dallo stile simile a quello del simpatico coniglietto ma dai contenuti molto più 'adulti' e dissacratori.

