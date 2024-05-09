Esprime un obiezione nei cruciverba: la soluzione è Ma
La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Esprime un obiezione' è 'Ma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
MA
Curiosità e Significato di Ma
La parola Ma è una soluzione di 2 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ma.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo ha colorito chi si esprime con vivacitàLo fa chi si esprime con parole pungentiCosì si esprime il sapienteEsprime perplessitàUna parolina che esprime perplessità
Come si scrive la soluzione Ma
Se "Esprime un obiezione" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.Le 2 lettere della soluzione Ma:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
E E O T T N R R
