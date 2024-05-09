La Emma di La La Land

Home / Soluzioni Cruciverba / La Emma di La La Land

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La Emma di La La Land' è 'Stone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La Emma di La La Land" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La Emma di La La Land". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Stone? Emma Stone è un'attrice americana nota per il suo talento e le interpretazioni coinvolgenti. La sua presenza sul grande schermo ha conquistato il pubblico, rendendola una delle protagoniste più apprezzate del cinema contemporaneo. Con ruoli memorabili, ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi. La sua versatilità e carisma la rendono una delle figure più influenti nel mondo dello spettacolo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La Emma di La La Land nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Stone

Se la definizione "La Emma di La La Land" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La Emma di La La Land" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Stone:

S Savona T Torino O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La Emma di La La Land" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La Emma nel cast di BirdmanLa Sharon di HollywoodSharon del film SferaLa Emma interprete di La La LandEmma di La La LandEmma del film La La LandL Emma cantanteIl Land con Monaco