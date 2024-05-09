Come le pelli senza rughe

Home / Soluzioni Cruciverba / Come le pelli senza rughe

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Come le pelli senza rughe' è 'Lisce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LISCE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Come le pelli senza rughe" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Come le pelli senza rughe". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Lisce? La parola descrive una superficie che non presenta pieghe o segni di invecchiamento, mantenendo un aspetto uniforme e levigato. Si riferisce a una consistenza che trasmette sensazioni di purezza e freschezza, spesso associata a una pelle giovane o a materiali che sono stati trattati per risultare morbidi e senza imperfezioni. La qualità di questa superficie può essere il risultato di cure specifiche o di trattamenti estetici, contribuendo a un'immagine di perfezione e naturalezza.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come le pelli senza rughe nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Lisce

Se la definizione "Come le pelli senza rughe" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Come le pelli senza rughe" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Lisce:

L Livorno I Imola S Savona C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Come le pelli senza rughe" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Prive di ruvidezzeCosì sono le chiome prima della permanenteLo sono le superfici levigateCostumi senza costiOste senza pariL isola inglese dei gatti senza codaCrudele senza misericordiaIl solito senza olio