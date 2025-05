Come l arma che uccide nei cruciverba: la soluzione è Letale

LETALE

Curiosità e Significato di "Letale"

Il termine letale si riferisce a qualcosa che provoca la morte o è in grado di infliggere danno mortale. In contesti vari, può descrivere sostanze tossiche, armi o situazioni estremamente pericolose. La connessione con l'espressione come l'arma che uccide evidenzia la natura distruttiva e fatale di ciò che è definito letale.

Come si scrive la soluzione: Letale

Se ti sei imbattuto nella definizione "Come l arma che uccide", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

E Empoli

T Torino

A Ancona

L Livorno

E Empoli

