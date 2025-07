Cavare far uscire nei cruciverba: la soluzione è Trarre

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Cavare far uscire' è 'Trarre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRARRE

Curiosità e Significato di Trarre

Approfondisci la parola di 6 lettere Trarre: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Trarre? Trarre significa tirare fuori o far emergere qualcosa da un luogo, situazione o condizione. È un verbo che indica l'atto di estrarre, ottenere o far emergere ciò che è nascosto o non immediatamente visibile. Ad esempio, si può trarre vantaggio da un'opportunità o trarre conclusioni da un ragionamento. In parole semplici, è il gesto di far uscire qualcosa dal suo nascondiglio o dalla sua forma iniziale.

Come si scrive la soluzione Trarre

Non riesci a risolvere la definizione "Cavare far uscire"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

R Roma

A Ancona

R Roma

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O I L E S I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ESILIO" ESILIO

