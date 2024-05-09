La catena franco spagnola

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La catena franco spagnola' è 'Pirenei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIRENEI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La catena franco spagnola" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La catena franco spagnola". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Pirenei? I Pirenei rappresentano una catena montuosa che funge da confine naturale tra la Francia e la Spagna. Questa catena si estende per circa 430 chilometri, creando un collegamento geografico e culturale tra i due paesi. Le vette più alte, come il Monte Aneto, sono simboli di sfida e bellezza, attirando escursionisti e alpinisti. La presenza di questa catena ha influenzato la storia e le tradizioni delle popolazioni locali, rendendola un elemento fondamentale nel paesaggio europeo.

Quando la definizione "La catena franco spagnola" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La catena franco spagnola" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Pirenei:

P Padova I Imola R Roma E Empoli N Napoli E Empoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La catena franco spagnola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

