Attraversa il torace

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Attraversa il torace' è 'Aorta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AORTA

Perché la soluzione è Aorta? L'aorta è il principale vaso sanguigno che attraversa il torace, portando il sangue ricco di ossigeno dal cuore verso il resto del corpo. La sua posizione centrale e la sua lunghezza la rendono fondamentale nel sistema circolatorio. L'aorta si estende dall' ventricolo sinistro del cuore e si dirige verso il basso, distribuendo il sangue attraverso le sue ramificazioni. La sua funzione è essenziale per garantire la circolazione sanguigna efficiente in tutto l'organismo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Attraversa il torace". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Attraversa il torace nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Aorta

Quando la definizione "Attraversa il torace" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Attraversa il torace" conferma che la soluzione 'Aorta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Aorta

A Ancona O Otranto R Roma T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Attraversa il torace" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Aorta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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