Gi aspetti lunari
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Gi aspetti lunari' è 'Fasi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FASI
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Perché la soluzione è Fasi? Le fasi lunari sono i diversi aspetti che la Luna mostra nel corso di ogni ciclo orbitale intorno alla Terra. Questi cambiamenti sono causati dalle variazioni dell’angolo di illuminazione solare visibile dalla Terra, creando un susseguirsi di immagini che vanno dalla Luna piena alla nuova. Le diverse fasi, come il primo quarto o l’ultimo quarto, determinano l’aspetto visivo del satellite. La loro osservazione permette di seguire il progresso temporale del ciclo lunare.
Gi aspetti lunari nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Fasi
Questa pagina è dedicata alla definizione "Gi aspetti lunari" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fasi'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Gi aspetti lunari
- Risposta: FASI
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: F___
- Inizia con: F
- Finisce con: I
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Fasi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gi aspetti lunari". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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