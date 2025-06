L app per chattare su Facebook ing nei cruciverba: la soluzione è Messenger

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L app per chattare su Facebook ing' è 'Messenger'.

MESSENGER

Curiosità e Significato di "Messenger"

Vuoi sapere di più su Messenger? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Messenger.

Perché la soluzione è Messenger? Messenger è l'app ufficiale di Facebook dedicata alle chat e alle conversazioni online. Permette di inviare messaggi, fare chiamate vocali e video, condividere foto e file con amici e contatti in modo semplice e rapido. È uno strumento indispensabile per rimanere sempre connessi con chi si desidera, ovunque ci si trovi. Un modo facile e immediato per comunicare in tempo reale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: C è quello symbol e quello su facebook ingTessera badge ingFederal of Investigation cioè l FBI ing

Come si scrive la soluzione Messenger

Hai trovato la definizione "L app per chattare su Facebook ing" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

E Empoli

S Savona

S Savona

E Empoli

N Napoli

G Genova

E Empoli

R Roma

