CAPOTARE

Curiosità e Significato di "Capotare"

Perché la soluzione è Capotare? Capotare è un termine che si usa per descrivere un veicolo, come un'auto o una moto, che si rovescia su un lato o sulla parte superiore. Questo può succedere in situazioni di perdita di controllo o in incidenti stradali, ed è un evento che può avere conseguenze gravi sia per i passeggeri che per l'ambiente circostante. In senso più ampio, il verbo può anche essere utilizzato per indicare un cambiamento radicale o un'inversione di situazione.

Come si scrive la soluzione Capotare

Hai davanti la definizione "Andare a ruote per aria" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

P Padova

O Otranto

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

