PARTI

Curiosità e Significato di "Parti"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Parti più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Parti.

Perché la soluzione è Parti? La risposta PARTI si riferisce alle parti recitate dagli attori in un'opera teatrale o in un film, poiché ogni attore interpreta un ruolo specifico, affidato appunto a lui. In questo contesto, il termine parti è sinonimo di ruoli o personaggi che vengono interpretati.

Come si scrive la soluzione: Parti

Hai davanti la definizione "Si affidano agli attori" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

