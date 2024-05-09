Accidentato difficile da percorrere

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Accidentato difficile da percorrere' è 'Impervio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IMPERVIO

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Perché la soluzione è Impervio? L’impervio si riferisce a un percorso o a un’area estremamente difficile da attraversare a causa di ostacoli naturali o condizioni avverse. La presenza di terreni accidentati, come pendii ripidi, rocce scoscese o vegetazione fitta, rende il passaggio complicato e richiede attenzione e competenza. Questa caratteristica rende l’impervio particolarmente impegnativo per chi deve affrontarlo, limitando spesso le possibilità di accesso e richiedendo strumenti o mezzi specifici per superarlo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Accidentato difficile da percorrere". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Accidentato difficile da percorrere nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Impervio

In presenza della definizione "Accidentato difficile da percorrere", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Accidentato difficile da percorrere" conferma che la soluzione 'Impervio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Impervio

I Imola M Milano P Padova E Empoli R Roma V Venezia I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Accidentato difficile da percorrere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Impervio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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