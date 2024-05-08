Lo sono certi encomi nei cruciverba: la soluzione è Solenni

SOLENNI

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo sono certi raccordiLo sono certi aperitiviLo sono certi campi di tennisLo sono certi talenti scombinatiLo sono certi ordini religiosi

Le 7 lettere della soluzione Solenni:
S Savona
O Otranto
L Livorno
E Empoli
N Napoli
N Napoli
I Imola

