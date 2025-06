Pungiglione nei cruciverba: la soluzione è Aculeo

ACULEO

Perché la soluzione è Aculeo? Pungiglione indica l'arma acuminata di alcuni insetti, come api e vespe, usata per difendersi o attaccare. Si tratta di un piccolo ma potente strumento che, oltre a provocare dolore, permette all'insetto di inoculare veleno. Comprendere il suo ruolo è fondamentale per conoscere meglio questi animali e rispettare il loro spazio. In definitiva, il pungiglione rappresenta la difesa naturale di molte specie.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L arma delle vespeUn vespide maschio privo di pungiglioneMunite di pungiglioneOperaie con il pungiglione

Stai cercando la risposta alla definizione "Pungiglione"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

C Como

U Udine

L Livorno

E Empoli

O Otranto

