Il prezzo dell abbonamento TV

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il prezzo dell abbonamento TV' è 'Canone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CANONE

Perché la soluzione è Canone? Il canone rappresenta il costo periodico che un utente deve pagare per mantenere attivo il servizio televisivo. Questo importo viene richiesto generalmente su base mensile o annuale e include la fruizione di canali e contenuti forniti dall'emittente. Il canone è un parametro fondamentale per la sostenibilità economica delle emittenti televisive e determina l'accesso ai programmi senza interruzioni pubblicitarie. La sua importanza risiede nella garanzia di un servizio continuo e di qualità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il prezzo dell abbonamento TV". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Il prezzo dell abbonamento TV nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Canone

Quando la definizione "Il prezzo dell abbonamento TV" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il prezzo dell abbonamento TV" conferma che la soluzione 'Canone' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Canone

C Como A Ancona N Napoli O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il prezzo dell abbonamento TV" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Canone' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lo paga un utenteLo paga l utente TVLo paga l utente della TVSi effettua alla scadenza dell abbonamentoRipetizione dell azione sportiva in tv ingQuote d abbonamento alla TVIl prezzo dell infamiaIn TV varia a seconda dell orario e del pubblico