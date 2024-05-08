Vi poggiano i remi

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Vi poggiano i remi' è 'Scalmi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCALMI

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Perché la soluzione è Scalmi? Gli scalmi sono le parti delle imbarcazioni su cui si appoggiano i remi per navigare. Si trovano lungo i lati della barca e consentono ai rematori di spingere con forza, facilitando il movimento dell'imbarcazione sull'acqua. La loro forma e posizione sono fondamentali per garantire una buona presa durante la navigazione e migliorare l’efficienza del rematore. Gli scalmi sono quindi elementi essenziali per la propulsione e il controllo di una barca a remi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi poggiano i remi". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Vi poggiano i remi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Scalmi

In presenza della definizione "Vi poggiano i remi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi poggiano i remi" conferma che la soluzione 'Scalmi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Scalmi

S Savona C Como A Ancona L Livorno M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi poggiano i remi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scalmi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Servono a inserire i remi in navigazioneI perni su cui fanno leva i remiAppoggi dei remiVi poggiano sopra le rotaieI perni su cui poggiano i remiVi si poggiano i capi lavati da rimettere in formaVi si poggiano le labbra nella pipaVi poggiano i piedi dei passeggeri in auto