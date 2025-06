Migliora l aerodinamicità di un automezzo nei cruciverba: la soluzione è Spoiler

SPOILER

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Spoiler, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Spoiler? Uno spoiler è un elemento aerodinamico posizionato sulla parte posteriore di un veicolo, come un'auto o una moto. La sua funzione principale è migliorare la stabilità a alte velocità riducendo la portanza e aumentando l'aderenza alla strada. Oltre a favorire la maneggevolezza, può contribuire anche all'estetica, rendendo il veicolo più sportivo e aggressivo. Insomma, uno spoiler è il dettaglio che fa la differenza in pista e non solo.

S Savona

P Padova

O Otranto

I Imola

L Livorno

E Empoli

R Roma

E A I I T R Mostra soluzione



