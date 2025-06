Citazione segnalazione nei cruciverba: la soluzione è Menzione

MENZIONE

Curiosità e Significato di "Menzione"

Hai risolto il cruciverba con Menzione? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Menzione.

Perché la soluzione è Menzione? La parola menzione si riferisce all'atto di citare o fare riferimento a qualcuno o qualcosa, spesso per riconoscere un merito o un contributo. Può essere utilizzata in vari contesti, come nelle premiazioni, dove si dà un riconoscimento speciale a chi si è distinto in un certo ambito. In sostanza, una menzione è un modo per far sapere a qualcuno che il suo lavoro o la sua presenza sono stati apprezzati e notati.

Come si scrive la soluzione Menzione

Stai cercando la risposta alla definizione "Citazione segnalazione"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

E Empoli

N Napoli

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V E G R I L O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GIREVOLI" GIREVOLI

